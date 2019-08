Bordighera. Arresto lampo compiuto dai carabinieri del nucleo operativo che nella tarda mattinata di ieri hanno colto un pusher straniero intento a vendere una dose di eroina a un giovane italiano. E’ successo intorno a mezzogiorno in pineta, nel piazzale del ‘marabutto’.

Un gesto velocissimo, quello tra spacciatore e acquirente, che poteva passare quasi inosservato se non fosse per le capacità dei militari di scorgere nei movimenti avvenuti tra la bassa vegetazione il ‘tipico’ scambio di sostanze illecite.

La pattuglia del nucleo operativo non era lì per caso: i militari, in borghese, erano impegnati in un controllo del territorio nei luoghi più gettonati dai giovani per contrastare lo spaccio di droga, ma anche gli atti vandalici. I carabinieri non sono stati notati dallo spacciatore e dal suo cliente, ma hanno osservato tutto e fermato il pusher in flagranza di reato.

I militari al comando del capitano Ignazio Lorito continueranno a setacciare il territorio: controllando sia la pineta, alle porte del centro storico, che la zona del ‘carillon’ dove sembrano radunarsi gruppi di giovanissimi che poi si sfidano in gare di velocità su scooter.