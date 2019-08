Bordighera, scandalo Rotonda di Sant’Ampelio. Consigliere Trucchi chiede sopralluogo tecnico

Bordighera. «Ho letto ieri con interesse e attenzione un documentato articolo apparso su Riviera24 relativo a numerose criticità riguardanti la Rotonda di Bordighera inaugurata circa due mesi fa. Ho ritenuto doveroso verificare di persona la situazione».

A scriverlo è il consiglierei di minoranza Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera), che aggiunge: «Effettivamente ho potuto constatare numerosi problemi. Si notano a vari livelli crepe sottili nella struttura alcune delle quali, a livello della parte alta della scala a chiocciola che porta alla spiaggia, paiono più significative. In uno o due punti i muri esterni sono sgretolati. Sempre a livello della scala a chiocciola si notano infiltrazioni umide in prossimità dei punti luce. La spiaggia di fronte alla Rotonda è ingombrata da inerti che occorrerebbe rimuovere».

«I locali sottostanti alla Rotonda – continua il consigliere – destinati ad accogliere alcune strutture attualmente ubicate sulla spiaggia sono per ora abbandonati e non si nota assolutamente alcun inizio di lavori che li possano rendere idonei alla funzione che dovrebbero svolgere dal prossimo 2020».

Ancora Trucchi: «Ho potuto anche notare che oggi un altro organo di informazione ha evidenziato le criticità sopra elencate. Ritengo utile quindi predisporre una interpellanza urgente al Sindaco per proporre la attivazione rapida di un sopralluogo tecnico che possa chiarire se gli ammaloramenti visibili sono dovuti esclusivamente ad assestamenti della struttura e quindi il problema sia solo estetico o se al contrario vi sia qualche problema strutturale più significativo. Risulta inoltre molto importante chiarire se si può procedere nella predisposizione dei locali ricettivi sottostanti alla Rotonda in tempo utile visto era stato previsto per inizio 2020 l’ingresso dei privati».

Il consigliere ha annunciato che depositerà l’interpellanza nei prossimi giorni.