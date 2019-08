Bordighera. Si è svolta domenica scorsa, organizzata e guidata con competenza e passione dai soci dell’IISL Danila Allaria e Ivano Ferrando, una piacevole escursione botanica in Valmasque dove gli undici partecipanti, oltre a osservare con interesse l’ambiente selvaggio preservato, hanno potuto ammirare due esemplari fioriti di Saxifraga florulenta e alcune rosette basali della stessa incredibile pianta.

Di essa, tanto ricercata e amata da Clarence Bicknell, sorprende quanto sia la matematica a scandirne la crescita poiché la disposizione a spirale delle foglioline avviene secondo frattali e sequenza di Fibonacci: un capolavoro di armoniosa geometria.

L’escursione è proseguita commentando anche le numerose piante tossiche rinvenute, di cui sono state ricordate bellezza e pericolosità. L’incontro con camosci, stambecchi e marmotte hanno contribuito ad aumentare il fascino dei luoghi e a restituire intatta l’atmosfera dei paesaggi descritti da Clarence Bicknell nelle sue escursioni in Val delle Meraviglie alla ricerca di specie botaniche particolari e delle incisioni ruperstri degli antichi Liguri dei monti.

Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 15 settembre con una visita alle bellezze naturalistiche e archeologiche della Val Fontanalba. Per informazioni e prenotazioni cell. 338.3681385 (Danila Allaria), mail: iferrando@alice.it, www.iisl.it.