Bordighera. E’ stato inaugurato domenica scorsa presso la struttura ricettiva di Villa Sorriso, in via Cesare Augusto n° 25, il nuovo campo dedicato alle obstacle course race, boot camp e ninja.

Dalla collaborazione tra i gestori di Villa Sorriso e il Team Liferevolution a.s.d, nasce così un nuovo modo di vedere il turismo sportivo: la prima struttura vacanze nel territorio ligure dedicata agli appassionati delle discipline obstacle course race, boot camp e ninja che neanche in vacanza vogliono perdersi un allenamento. Il nuovo progetto prevede anche l’inserimento di varie discipline sportive praticate totalmente all’aria aperta e nella natura “Sport Outdoor” per almeno 330 giorni l’anno.

Tante persone hanno partecipato all’inaugurazione e presentazione degli ostacoli del Ninja Camp-OCR & Sport Outdoor. Presenti anche l’assessore Melina Rodà, il consigliere comunale Laura Pastore, che ha svolto il rito inaugurale del taglio del nastro insieme alla responsabile della direzione di Villa Sorriso Stefania, e il sindaco di Seborga Enrico Ilariuzzi.