Bordighera piange Giulio Biancheri, storico macellaio del Borghetto

Bordighera. E’ morto Giulio Biancheri, 92 anni, storico macellaio di Borghetto San Nicolò, molto conosciuto e benvoluto nella frazione di Bordighera, ma anche in tutta la ‘Città delle Palme’ e non solo.

«Potrei scrivere un libro per il cuore d’oro che avevi – ha scritto Christian, uno dei quattro nipoti di Giulio – sei sempre stato una figura molto importante nella mia vita, una delle poche persone più importanti della mia vita, che mi ha insegnato davvero tanto, sei stato un nonno con la N maiuscola. Mancherai quando ogni giorno ti incontravo per quel vicolo che ogni scusa era buona per rompere il belin. Non è un’addio ma solo un arrivederci! Ciao nonno».

Giulio Biancheri lascia la moglie Antonietta, il figlio Francesco detto Franco, socio fondatore della Ponente Emergenza di Bordighera, la figlia Antonella, nuora, genero e nipoti.

I funerali avranno luogo mercoledì 7 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice a Borghetto. In memoria di Giulio, la famiglia non chiede fiori ma offerte per l’ospedale Gaslini di Genova.

Riviera24.it porge sentite condoglianze alla famiglia.