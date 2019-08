Bordighera, pesca fortunata al largo. Catturato marlin da 70 kg

Bordighera. Un ‘Marlin bianco’ dal peso di 70 kg è stato pescato a 12 miglia dalla costa tra Ventimiglia e Sanremo dalla squadra di pesca ‘Lampa longu dianese‘ formata da Marcolino Cavicchioli e Vincenzo De Giorgio.

«Si tratta del pesce più grande pescato in provincia di Imperia», dichiarano entusiasti i pescatori che, per catturare l’imponente esemplare hanno utilizzato la tattica della pesca a traina con teaser (una sorta di esca per attirare i pesci) realizzato dallo stesso De Giorgio. Dopo la cattura, l’equipaggio ha fatto rientro al porto di Bordighera, dove è ormeggiato uno dei due natanti appartenenti alla squadra.