Bordighera. Questa sera ultimo spettacolo della tournee estiva nei borghi della provincia di Imperia della Compagnia Teatrale Bordigotta, TEATRO 2 punto Zero, che presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale itinerante, “FABULANDO 2” 2019.

Passeggiando tra le viuzze, vicoli e piazzette del centro storico di Bordighera, conoscerete in “Carne ed ossa”: Cenerentola e le sorellastre, lo Stregatto di Alice nel paese delle Meraviglie, il Mago Merlino, la fata Turchina di Pinocchio, il Genio della Lampada di Aladino, Woody di Toy Story, Quasimodo ovvero il Gobbo di Notre Dame e Crudelia Demon. «E’ sempre una grande emozione dopo anni di palcoscenico e piazze ora trovarci testimoni di questa passione come unica compagnia teatrale rimasta a Bordighera e recitare nella nostra città – spiega Franz Verrando – Dopo il successo dello scorso anno abbiamo pensato a un nuovo spettacolo che sembra dedicato solo ai più piccoli, ma in realtà è adatto a tutti, anche agli adulti un pò Peter Pan che non hanno dimenticato gli amati protagonisti delle fiabe e cartoon».

Si susseguiranno nei panni dei vari personaggi: Federica Tripodi con le debuttanti Julia Kadi e Gaia Morelli, Mara Caimo, Francesca Savona, Mauro Sofia, Luca Falco, Daniele Tripodi, Concita Tabbacchiera e Francesco Verrando, attore e regista della serata.

Lo spettacolo organizzato in collaborazione con l’associazione A Pria Presiusa di Bordighera è completamente gratuito e partirà con la formazione dei gruppi di 25 spettatori alla volta in piazza del Popolo a partire dalle 21.00 e a seguire ogni 15 minuti successivi fino all’ultima partenza delle 22,45. Info e prenotazione orari al nr: 3880 261925.