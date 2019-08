Bordighera, lettera minatoria a cittadina. La condanna del sindaco: «Vicenda incresciosa»

Bordighera. «L’amministrazione comunale di Bordighera condanna apertamente ogni atto di tipo intimidatorio volto a limitare le libertà personali». Lo dichiara il sindaco Vittorio Ingenito, raggiunto telefonicamente mentre si trova in vacanza con la famiglia, in merito alla vicenda che ha visto vittima la cittadina Mariapia Rambone, alla quale è stata inviata una lettera anonima contenente minacce per i suoi commenti, a volte critici ma mai offensivi, nei gruppi Facebook dedicati a Bordighera.

«Auspichiamo che episodi del genere non si verifichino mai più – conclude il sindaco – E che le indagini compiute dagli inquirenti facciano luce sulla incresciosa vicenda».