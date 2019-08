Bordighera, l’amministrazione devolve il contributo di solidarietà di giugno all’associazione “A pria presiuza”

Bordighera. Continua l’impegno della Giunta Comunale di Bordighera a donare una quota dello stipendio di sindaco e assessori in favore delle realtà che operano nel tessuto sociale e culturale della Città.

Il contributo di solidarietà di seicento euro relativo al mese di giugno è stato devoluto all’associazione “A Pria Presiuza”, attiva nella valorizzazione e nella promozione del Paese Alto.

Nel corso dell’incontro, avvenuto a Palazzo Garnier venerdì 2 agosto, il sindaco Vittorio Ingenito ha espresso tutto il suo apprezzamento per l’importante lavoro del sodalizio:

«”A Pria Presiuza” si dedica con impegno e passione a sviluppare e a far conoscere il centro storico, un gioiello che incanta i suoi visitatori. Penso, tra le tante iniziative realizzate, a “Ciaraffi in fiore” o all’esposizione “Riproduzione di luce”, occasioni di successo che testimoniano l’amore di questi volontari per Bordighera. Il loro è un esempio di grande valore, che merita il nostro piccolo sostegno».