Bordighera, la commissione dice sì al nuovo PalaParco. Votato il progetto esecutivo

Bordighera. La commissione consiliare per l’Urbanistica, i Lavori pubblici e l’Ambiente stamani ha dato parere favorevole al progetto del Palazzo del Parco. A votare a favore sono stati sei consiglieri su sette: Mauro Bozzarelli, Marzia Baldassarre, Stefano Gnutti, Margherita Mariella, Massimiliano Bassi e Mara Lorenzi. Astenuto il consigliere Giovanni Ramoino. Un atto non dovuto, quello della votazione al termine della commissione, che ha mostrato però la quasi unanimità di intenti nel voler far partire al più presto i lavori di ristrutturazione del PalaParco, legati a doppio filo con la realizzazione di appartamenti di lusso nell’ex hotel Angst della via Romana.

Come già anticipato nella riunione dei capigruppo del 14 agosto scorso, si va avanti con il vecchio progetto che vede la società Angst impegnata, per una convenzione sottoscritta con il Comune di Bordighera, a demolire e ricostruire la parte anteriore del Palazzo del Parco: l’edificio che attualmente ospita le sedute del consiglio comunale e un teatro. Un’opera nella quale il privato investirà 3milioni e 300mila euro come scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Grazie al passaggio in commissione consiliare, la società potrà ora bandire la gara per l’affidamento dei lavori. Per farlo, dovrà comportarsi come fosse il Comune: la gara, dunque, avrà evidenza pubblica. Non ci saranno affidamenti diretti a una ditta piuttosto che a un’altra.

Ma se la precedente amministrazione Pallanca aveva deciso di accorpare gli uffici comunali all’interno del nuovo Palazzo del Parco, la giunta Ingenito ha messo dei paletti. Una parte del locale al piano interrato dovrà ospitare l’archivio moderno della biblioteca civica e non solo incartamenti e scartoffie dei vari uffici. Mentre al piano terra dovrà trovare spazio un’ala dedicata a sala lettura e biblioteca. Come richiesto dai consiglieri di minoranza, dei quali sono state accolte alcune richieste, l’edificio dovrà mantenere un utilizzo anche turistico, così come lo aveva voluto il senatore Raul Zaccari quando, da sindaco di Bordighera, lo acquistò per la città. Nei tre piani fuori terra, da circa 600 metri quadrati ciascuno, dovranno potersi svolgere, all’occasione, congressi e attività culturali. Spazio anche alle associazioni cittadine.