Bordighera, Jannik Sinner del Piatti Tennis Center partecipa all’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina

Bordighera. Jannik Sinner del Piatti Tennis Center della Città delle Palme, parteciperà all’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina che si disputerà a Genova sui campi in terra rossa di valletta Cambiaso dal 2 all’8 settembre con lo straordinario montepremi di 150 mila dollari: è il secondo più ricco d’Italia dopo gli Internazionali di Roma.

Ben due giocatori tra i top 60 del mondo, tre nei migliori 70 e addirittura otto tra i primi cento tennisti del ranking ATP. Questa l’entry list della 17esima edizione. Anche quest’anno un livello altissimo del torneo, che sarà diretto ancora da Sergio Palmieri (direttore degli Internazionali di Roma). Grandi campioni al via come Marco Cecchinato, già numero 16 del mondo lo scorso febbraio ed eroe nel 2018 al Roland Garros con la conquista della semifinale: il tennista palermitano aveva raggiunto la finale a Genova nel 2015. Cecchinato ha vinto tre titoli in carriera nel circuito ATP World Tour : nel 2018 a Umago e Budapest e nel 2019 a Buenos Aires.

«È un’ entry list superlativa, abbiamo tutto: 8 top 100:, inoltre ci sono il numero 5 (Ruud) – 12 (Sinner) – 13 (Molleker) – 14 (Davidovich Fokina) della classifica ATP/Next Gen, cut- off a 216 assolutamente eccezionale per un challenger a 48 giocatori e la presenza di uno dei giovani italiani più promettenti, 18 anni il 16 agosto, Jannik Sinner che ha infiammato il pubblico del Foro Italico e incluso Genova tra i pochissimi tornei che disputa in Italia per espressa volontà del suo coach Riccardo Piatti. In ultimo abbiamo ancora 5 wild cards disponibili per arricchire ulteriormente il main draw» – spiega Mauro Iguera, presidente del comitato organizzatore.