Bordighera, Jannik Sinner del Piatti Tennis Center compie 18 anni

Bordighera. Ieri Jannik Sinner ha festeggiato il suo 18esimo compleanno insieme a famiglia, amici e al coach Riccardo Piatti del Piatti Tennis Center della Città delle Palme, dove su consiglio di Seppi si è trasferito per giocare a tennis.

«Grazie mille a tutti per gli auguri!! È stato il miglior compleanno che ho avuto, con le persone più importanti della mia vita, che mi fanno stare bene e che mi fanno crescere giorno dopo giorno. Non solo come tennista ma anche come persona» – scrive sui social Jannik Sinner.

Il giovane Sinner è talentuoso e i risultati ottenuti in tenera età non fanno altro che confermarlo. Diversamente dai suoi coetanei, il pustorese sceglie di non giocare i tornei Junior, ma di lavorare duramente sul suo tennis, senza ovviamente trascurare la parte fisica e la parte tattica.

La prima occasione per lui si presenta a febbraio, nel Challenger di Bergamo dove vince il torneo. La vittoria in Lombardia è solamente il primo step di un 2019 fantastico, che lo vede vincere il primo incontro in un tabellone Atp, a Budapest; il primo match in un 1000 a Roma contro Steve Johnson; ed infine ad aggiudicarsi il secondo Challenger in carriera a Lexington. Ora il giovane tennista è negli Stati Uniti per le qualificazioni per gli Us Open. Di sicuro lo attente una grande carriera nel mondo del tennis.