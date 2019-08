Bordighera. E’ indagato per lesioni colpose gravissime, Mario D., l’uomo di 63 anni di Ceriana che intorno alle 14,30 ha travolto con un furgone una coppia di turisti di Bibbiano (Reggio Emilia): feriti e trasportati in ospedale, in codice rosso di massima gravità, un 47enne e la compagna di 33 anni.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, che indaga sull’accaduto, sembra che il sessantatreenne stesse litigando con un motociclista, quando si è allargato un po’ troppo, finendo sul marciapiede, dove ha abbattuto un palo della luce, falciando i due pedoni. Il furgone, che era vuoto, è risultato esser stato preso in prestito. Il conducente è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per verificare l’eventuale assunzione di alcol o altre sostanze. Sul posto a quanto pare non esistono telecamere, dalle quali ricostruire la lite con il motociclista che comunque si è allontanato. Restano da chiarire anche i motivi all’origine del dive