Bordighera. I vigili del fuoco sono accorsi a Montenero per spegnere un incendio di sterpaglie divampato intorno alle 16 nei pressi dell’area di servizio di Bordighera, sull’A10. A bruciare sarebbero foglie secche di alcuni oleandri.

Il fumo sprigionato dalle fiamme ha invaso la carreggiata autostradale nel tratto compreso tra i caselli di Sanremo Ovest e Bordighera in entrambe le direzioni di marcia. Al momento non si segnalano, comunque, problemi per il traffico sull’Autofiori.