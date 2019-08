Bordighera, il Velo Ok si sposta in via Romana. Controlli della polizia locale

Bordighera. Stamani la polizia locale ha effettuato controlli in via Romana, in Arziglia e nel centro cittadino con l’ausilio dei Velo Ok che, a differenza del passato, ora possono essere spostati e sistemati ‘a sorpresa’ in altre vie e zone cittadine.

Oltre al cassone arancione, per poter elevare le sanzioni, nelle vicinanze del Velo Ok ci deve essere una pattuglia, ma la contestazione non è immediata: il verbale, infatti, arriva a casa dell’automobilista in eccesso di velocità in un secondo momento. Oltre alla multa, viene spedita anche una foto.

Utilizzati in questo modo i Velo Ok, dall’inizio dell’anno, compresa la fase sperimentale, hanno permesso di elevare 501 verbali al codice della strada per un introito di circa 30mila euro entrati direttamente nelle casse comunali