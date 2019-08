Bordighera. Un furgone ‘impazzito’ finito sul marciapiede ha abbattuto un palo crollato su due pedoni. E’ successo intorno alle 14,30 in via della Libertà a Bordighera, all’angolo con piazza Garibaldi.

Alla base dell’incidente ci sarebbe un acceso diverbio tra l’autista del furgone e uno scooterista. Alcuni testimoni sostengono che il conducente del mezzo da lavoro stesse utilizzando il telefono cellulare, forse per allertare la polizia dopo il litigio. Sta di fatto che ha perso il controllo del furgone, finendo sul marciapiede e abbattendo un lampione che a sua volta ha colpito due persone che attraversavano sulle strisce pedonali.

I feriti, entrambi trasportati in codice rosso all’ospedale Borea di Sanremo, sono stati soccorsi dal 118 con gli equipaggi di Ponente Emergenza e Croce Rossa, oltre all’automedica. L’incidente è rilevato dalla polizia locale. La strada è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso, con code di almeno 500 metri in direzione ponente.