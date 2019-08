Bordighera, da oggi il Green Point aperto dal lunedì dal sabato

Bordighera. L’amministrazione della Città delle Palme comunica ai cittadini e agli ospiti che, a partire da martedì 6 agosto, il Bordighera Green Point sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9 fino alle 12.

Il Point, che si trova in piazza Eroi della Libertà 4, a fianco della stazione ferroviaria, effettua due importanti servizi: la consegna dei sacchi per la raccolta differenziata e la consegna delle tessere necessarie per l’utilizzo degli eco-compattatori e delle eco-isole.

Si ricorda il posizionamento in città di questi strumenti, fondamentali per ottimizzare lo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento alla raccolta differenziata: i due eco-compattatori si trovano sulla Spianata del Capo e presso la stazione ferroviaria (Piccola Velocità); le due eco-isole sono state installate accanto al Mercato Coperto e nell’area delle Due Strade.