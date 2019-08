Bordighera. Tonnellate di libri in ottime condizioni gettate dalla scuola. E’ quanto successo oggi nel plesso scolastico di via Pelloux, a pochi metri da corso Italia, dove va in scena il Bordighera Book Festival e si celebra la cultura e l’importanza del libro.

A fermare la Docks Lanterna, incaricata dalla scuola di portare i libri al macero, è stato il consigliere delegato alla Cultura Marco Farotto che, per caso, passando davanti all’istituto ha visto le pile di libri dentro i cassonetti della spazzatura.

«E’ vergognoso – ha detto Farotto, che insieme ad alcuni cittadini ha tolto i volumi dal cassonetto dove erano stati gettati insieme a cartone e fogli – Nel giorno in cui a pochi metri questi libri li vendono, una scuola ne butta centinaia».

Una parte dei volumi sono finiti in discarica, ma fortunatamente l’intervento del consigliere ha fatto sì che la maggior parte venisse risparmiata. «Faremo in modo che vadano ad associazioni benefiche o a qualche ragazzo che non ha i soldi per acquistarli. La scuola mi ha detto che deve fare spazio e risistemare i locali, ma di soluzioni, invece che buttarli, ce n’erano altre».

Farotto ha denunciato l’accaduto attraverso un post sulla sua pagina Facebook, diventato subito virale. Il post è stato poi cancellato dall’autore «su invito di un dirigente».

Dei libri si è interessato anche Flavio Gorni, ex vicesindaco di Seborga, che ha chiesto di poterli portare in Moldavia in una scuola in cui viene insegnato l’italiano.

Tra i libri gettati, oltre a saggi, classici, dizionari, enciclopedie, anche un volume che lo stesso Farotto aveva recentemente donato alla scuola: una monografia dedicata al pittore Roman Bilinski che in libreria viene venduta a 22 euro.