Bordighera, basta segnalazioni su Facebook. Il diktat del sindaco: «Segnalate i problemi con un messaggio»

Bordighera. A risolvere i problemi ci pensa il sindaco. Ma per informarlo dei vari disservizi non bisogna scrivere su Facebook. O meglio, bisogna farlo solo sul ‘canale ufficiale': la pagina di Vittorio Ingenito, inviando un messaggio. «Le vostre segnalazioni sono importantissime per noi: diamo sempre il massimo, ma NON segnalate nei Gruppi (come Bordighera Out), perché è possibile che qualcosa ci sfugga – specifica il sindaco – Scrivetemi un messaggio qui, basta cliccare sulla mia Pagina: saremo tutti felicissimi di fare il possibile per risolvere la situazione e vi spiegherò personalmente cosa si può fare!».

«Ricordatevelo: noi siamo #Sempre a Vostra disposizione! – si legge nel messaggio del primo cittadino – Vi aspetto!».