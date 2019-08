Bordighera. «Comunque con tutto il rispetto, ce ne vuole di coraggio a lasciare una macchina, seppur in panne, sette giorni dentro agli spazi dell’autobus e davanti a un magazzino nel quale non possiamo più entrare col trans pallet a ruote. Io non mi permetterei mai di fare una cosa così. Avrei chiamato un normalissimo carro attrezzi e l’avrei fatta portare via. Punto. Se eravamo in Francia, tempo 30 minuti e te l’avrebbero portata via… ma siamo in Italia. Fai con comodo…».

E’ il messaggio lasciato sul cruscotto di una Fiat Freemont in sosta da oltre una settimana davanti alla fermata dell’autobus sull’Aurelia, in località Arziglia. L’auto, oltre a intralciare le manovre dei pullman di linea, non consente di utilizzare al meglio il locale deposito retrostante adiacente ad alcune attività commerciali. Quando il proprietario tornerà a prendere l’auto, troverà una multa di 87 euro per occupazione di spazi destinati ai bus e il cartello di lamentele scritto dai commercianti.