Bordighera, annullata la commedia della Compagnia Stabile di Vallecrosia Teatro della Luna ai Giardini Lowe

Bordighera. «Si comunica che per motivi del tutto indipendenti dal Comune, la commedia in due atti prevista ai Giardini Lowe, domenica 18 agosto, alle 21.30 a cura della Compagnia Stabile di Vallecrosia Teatro della Luna, non avrà luogo. Ci scusiamo per il disagio» – fa sapere il Comune della Città delle Palme.