Bordighera. Una ragazza di 17 anni, in sella a uno scooter Tweet Piaggio, è scivolata sotto un furgoncino Piaggio Porter del Comune di Bordighera che, dall’Aurelia, stava svoltando in via Roseto. E’ successo intorno alle 8,15.

A soccorrere la giovane, rimasta sempre cosciente, è stato un equipaggio di Ponente Emergenza, che ha immobilizzato la ragazza su tavola spinale prima di accompagnarla al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.