‘Bomba’ afrodisiaca vietata in Francia: ritirata dal mercato

Mentone. Le autorità francesi hanno vietato la vendita dell’Epimedyumlu Bitkisel Karisimli Macun: una pasta di erbe turca, che si presenta come una vera bomba afrodisiaca.

La sostanza è considerata a rischio per la presenza di Sildenafil (sostanza proibita) ed Epimedium (ingrediente non autorizzato) «Si consiglia alle persone che hanno acquistato questo prodotto di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita», si legge nell’avviso diramato dal ministero francese.

La pasta contiene il Sildenafil, principio attivo del Viagra e l’Epidemium, ovvero una pianta che garantisce effetti afrodisiaci. La pasta di epimedium viene considerata afrodisiaco naturale, efficace dopo circa 30-40 minuti dall’uso. È una delle paste più richieste grazie al suo effetto rapido e privo di sostanze chimiche.

Gli ingredienti, secondo quanto riportato in alcuni siti di vendita sono miele, sciroppo di gelso, sciroppo di glucosio, polline, farina di soia, epimedium, corno di capra, avena, zenzero, Havlican, cannella, Lepidium, ginseng americano, ortica, ginseng siberiano, ginko biloba, ginseng, zucca, sperone di ferro, pianta di cola, Aroma naturale (vaniglia), pappa reale.