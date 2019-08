Bodighera, appena uscito dal carcere si ubriaca e va a rubare. Torna dentro Robertino Di Rollo

Bordighera. Appena fuori dal carcere fa il diavolo a quattro ed oggi l’arresto. E’ successo a Robertino Di Rollo, pluripregiudicato della zona. Alla fine del luglio scorso, la notte stessa della usa scarcerazione dal penitenziario di Alessandria, l’uomo, dopo una serata di bagordi alcolici in bar, lo ha devastato per poi uscire in strada e buttare a terra tutti i motorini.

Non contento, è andato da uno stabilimento balneare della zona, ne ha forzato una porta sul retro ed infine ha rubato 200 euro in contanti ed un cellulare. I carabinieri sono risaliti a lui soprattutto grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona. Ieri lo hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento disponendone la custodia cautelare in carcere.