Sanremo. La cooperazione per lo sviluppo dell’agricoltura è stato il temo del workshop svoltosi stamane nella sala riunioni dell’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF). Dalle 10 in poi si sono alternati, come relatori, l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai, il direttore dell’IRF Margherita Beruto, l’assessore all’Ambiente del Comune di Sanremo Lucia Carmela Artusi e due esperti cinesi.

L’asse portante della giornata verteva infatti sui rapporti italo-cinesi nel campo della floricoltura ed è così che la professoressa Shunli Wang, da Pechino, ha parlato della ricerca sul miglioramento genetico, le tecniche di forzatura ed i meccanismi molecolari nella fioritura della peonia erborea. Un’altra professoressa dall’università di Pechino si è invece soffermata sulla ricerca e lo sviluppo dell’industria floricola in Cina.

Il workshop si è concluso con la relazione, da parte delle professoresse Boggia e Pittaluga del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Genova, sul progetto Finnover: biodiversità e le attività produttive territoriali fonti di sviluppo di filiere verdi rivolte al benessere umano.