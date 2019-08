Beach volley and fitness games, ad Arma di Taggia un evento di sport e danza

Taggia. Il 7 settembre in piazza Chierotti ad Arma di Taggia va in scena “Beach volley and fitness games”.

Un evento di sport e danza a cui parteciperanno anche le Baby Nadija e le Nadija’s Oriental Dancers. Al pomeriggio si potrà partecipare a lezioni di prova di svariate discipline di danza, alla sera spettacolo.