Battistotti, Ghinamo e Biale. Il nuovo Cda del Casinò si presenta

Sanremo. Si è tenuto questa mattina l’avvicendamento ufficiale alla guida del Casinò in occasione della prima seduta del nuovo consiglio di amministrazione post elezioni comunali.

Nuovo presidente della casa da gioco municipale è stato scelto dal sindaco Alberto Biancheri l’avvocato Adriano Battistotti (subentra a Massimo Calvi), un ruolo più operativo è stato ritagliato per Giancarlo Ghinamo (già presidente del Cda in passato) che non ottiene la carica di amministratore delegato ma avrà degli incarichi specifici su contrattazione e personale. Quota rosa l’ex assessore Barbara Biale (subentra all’avvocato Elvira Lombardi).

Per quanto concerne il commercialista Ghinamo, la mancata designazione, concordata con il sindaco e con gli altri componenti del Cda, al ruolo di Ad è da giustificarsi con le prossime strategie che il casinò vorrà portare avanti relative alla figura del direttore generale.

(Notizia in aggiornamento)