Balun, la Polisportiva Pieve di Teco vola in semifinale di C1

Pieve di Teco. La Polisportiva Pieve Di Teco approda alla semifinale del campionato di C1.

Oggi pomeriggio, allo sferisterio Casa’, di fronte al pubblico delle grandi occasioni, la quadretta di capitan Molli si è imposta con il punteggio di 11 a 1 (9 a 1al riposo) sulla compagine di Diotti e Voglino.

Prossimo appuntamento domenica 25 ore 21 a Caraglio per la finale di Coppa Italia dove la squadra di Pieve Di Teco scenderà in campo contro la compagine di Bubbio. Soddisfazione da parte di atleti e dirigenti per gli ottimi risultati finora raggiunti.