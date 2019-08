Aumentano gli incidenti a Sanremo. Polizia locale acquista etilometro di ultima generazione

Sanremo. Aumentano gli incidenti, soprattutto quelli causati dalla guida in stato di ebbrezza. Per questo la polizia locale matuziana, da pochi giorni, ha in dotazione un etilometro di ultima generazione grazie al quale i controlli saranno intensificati.

A crescere, nell’ultimo periodo, è anche il numero di “revisioni della patente” dovute a gravi infrazioni al codice della strada, che spesso causano feriti anche gravi, se non addirittura vittime, compromettendo la sicurezza della circolazione.

Tra le infrazioni nel mirino: l’inversione di marcia con striscia continua o, peggio ancora, doppio striscia e l’eccesso di velocità