Attenzione a far la spesa in Francia, c’è il roquefort “alla salmonella”

Continua il calvario per i consumatori francesi. E di riflesso anche quelli italiani che, come molti residenti in provincia di Imperia, si recano, a volte, a far la spesa nella vicina Costa Azzurra.

Dopo le cozze con il batterio paralizzante, il brie e il camabert “alla salmonella”, questa volta tocca ad una altro formaggio francese, tra i più famosi al mondo: il roquefort.

Secondo quanto riporta Nice-matin, la “Société des Caves” ha ritirato dalla vendita diversi lotti a marchio “Roquefort” a causa della presenza del batterio della salmonella.

Questi sono stati commercializzati sotto forma di porzioni da 25 grammi o fette da 200 , tra il 9 luglio e il 2 agosto. I lotti sospetti recano i numeri 3178B DDM 15/09/19, 3170B DDM 16/12/19 e 8171A DDM 13/09/19.