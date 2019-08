Arriva anche a Sanremo la palestra mente-corpo: open day al poliambulatorio Hesperia

Sanremo. Giovedì 22 agosto alle 17.30 open day presso Poliambulatorio Hesperia in via canessa 3.

Al via anche presso il centro di riabilitazione Servizi Medici Hesperia l’open day della palestra mente-corpo, l’appuntamento conoscitivo-informativo si svolgerà giovedì 22 agosto alle ore 17.30 presso la sede di via Canessa 3, Sanremo. I presenti, in questa occasione, potranno conoscere l’ attività chiamata a rispondere alle esigenze di molte famiglie. I professionisti spiegheranno il loro operato rendendosi disponibili a parlare con gli interessati.

La palestra della mente e corpo è stata creata per riabilitare le persone con un deficit cerebrale cercando di tenere il cervello sempre attivo. La palestra della mente e corpo dona l’opportunità di svolgere un lavoro pratico ed efficace fin dalle prime sedute. Le attività svolte si dividono in tre macro aree: riattivazione psicomotoria e cognitiva, attività motorie e attività di socializzazione. Nel dettaglio si può dire che sono attività educative di gruppo. Con cadenza mensile si terrà l’iniziativa: “l’ora del tè… con me”, un incontro con i famigliari caregiver di pazienti problematici utile ad accogliere le voci di tutti coloro che quotidianamente sono coinvolti nella gestione ed assistenza del proprio caro, fornendo strumenti teorici e pratici per migliorare la qualità della cura.

La palestra si avvale della collaborazione di un team multidisciplinare, tra gli autori del progetto vi sono: la neurologa Giovanna Baldassarre, la psicologa e psicoterapeuta Patrizia Sciolla, la psicologa Martina Prette, la logopedista Giada Viglietti, le fisioterapiste Cinzia Buccella, Danila Forte e la terapista Gina Mela. “Allenare e mantenere il nostro centro vitale è un compito importante per ognuno di noi memoria, orientamento e tutte le funzioni connesse non vanno in pensione.”

Per tutte le informazioni utili è possibile scrivere a info@servizimedici.com, chiamare lo 0184 532711 oppure recarsi direttamente presso la sede in via Canessa 3 a Sanremo.