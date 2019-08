Arma di Taggia, ragazzini camminano sul tetto della fortezza. Allarme lanciato da cittadini

Taggia. Un gruppo di ragazzini si arrampica sulla fortezza situata al confine tra Sanremo e Arma di Taggia. Un video, realizzato dal gruppo ‘Le Cinquestelle di Arma di Taggia’, mostra i giovanissimi che camminano sul ciglio del tetto e poi si siedono, con le gambe a penzoloni sospese nel vuoto. E non è tutto: i ragazzi avrebbero anche lanciato delle pietre senza – per miracolo – colpire nessuno.

Le immagini sono scioccanti: anche se non è successo niente di grave, la pericolosità del gesto è sotto gli occhi di tutti.

«Di chi sono le competenze della messa in sicurezza della fortezza? – si chiede la cittadina – Nonostante sia stata rimossa la scala comunque il tetto è accessibile, come si vede dalle immagini».

«Oltre comunque al danno della fortezza, che ricordiamo essere un bene culturale in forte stato di abbandono, cosa dobbiamo fare per scongiurare una tragedia? – si chiedono gli attivisti – Visto le notizie che leggiamo ogni giorno che parlano di molti giovani morti per scelta o per uno stupido gioco».

Nel video, a un certo punto, sembra che un ragazzo stia per lanciarsi nel vuoto