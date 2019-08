Sanremo. Ospiti di R24, in occasione della festa dei ragazzi di domenica 1 settembre ad Arma di Taggia, durante il programma di Donatella Durando intervistati da Agostino Orsino: il comandante provinciale di Imperia dell’ Arma dei carabinieri colonnello Andrea Mommo e il comandante della compagnia dei carabinieri di Sanremo, capitano Mario Boccucci, che hanno spiegato la loro presenza sia a livello istituzionale che sportivo per avvicinare i giovani alle istituzioni e al mondo dello sport, con prove pratiche in un apposito circuito realizzato in occasione di questa giornata.

Mommo e Boccucci hanno concluso il loro intervento, invitando il pubblico a visionare i mezzi utilizzati in servizio e a stare con il naso all’insù per una graditissima sorpresa.