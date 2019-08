Arisa, la Daniele Amoroso Orchestra e Boombox Electro live show al Roof Garden del Casinò di Sanremo

Sanremo. Dopo il successo di Maurizio Battista Live e del concerto Raf Tozzi ad invito al Roof Garden, il programma degli eventi estivi del Casinò ha in serbo tre serate di gala per festeggiare il periodo legato al Ferragosto.

Sabato 10 agosto sarà Daniele Amoroso con la sua band ad aprire i festeggiamenti di Mezza estate. Mercoledì 14 agosto Arisa ritorna a grande richiesta nel Casinò, dove è iniziata la sua splendida carriera. E’ l’evento vip dell’agosto al Casinò di Sanremo. Sono rimasti ancora pochi posti disponibili. Il 17 agosto si esibirà Boombox Electro live show.

La Daniele Amoroso Orchestra, formata da otto elementi, si esibisce sui palcoscenici di tutta Italia dal 2007 portando il fascino antico di una formazione da ballo, attualizzato da una concezione attuale di spettacolo, capace di imporsi sul pubblico di ogni generazione.

Arisa, una delle più straordinarie voci femminili italiane , cantante, attrice, scrittrice e personaggio televisivo si presenta al suo pubblico con l’album di inediti: Una nuova Rosalba in città. Accanto ai successi più richiesti non potrà mancare il nuovissimo “Tam Tam”, il titolo che vuol richiamare “ il rumore assordante che fa il cuore alla sola vista della persona amata” .

La potente voce di Arisa sarà al colonna sonora della notte che anticipa il Ferragosto. Ancora energia pura con Boombox , uno show di nuovissima concezione, nato per far ballare e scatenare il pubblico a ritmo delle hit electro pop di oggi e di ieri; un sound pieno di energia e ad alto tasso di coinvolgimento dove la musica – intensa, trascinante – si unisce a proiezioni laser, luci strobo, videoproiezioni in sincro con i brani live.

Per settembre si rinnoverà l’appuntamento con il concerto per salutare l’estate, affidato alla splendida voce di Paola Turci, che dedicherà al pubblico del Casinò le canzoni più intense del suo ultimo album “Viva da morire”.

La proposta estiva d’intrattenimento Vip- sei date per sette personaggi -riafferma ancora una volta la capacità di attrazione del Casinò, con un programma a forte valenza turistica, che sostiene l’offerta di intrattenimento cittadino.

Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + show (ore 20.30) €110,00 o bicchierata + show € 40,00. (ore 22.00) Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266.