Apricale, in volo l’elisoccorso per una donna ferita

Apricale. Mobilitazioni di soccorso in atto per una persona ferita. Verso le 11 una donna, per cause ancora da accertare, è caduta sotto strada in una fascia.

La zona si trova sopra l’abitato del paese sulla strada che porta a Bajardo. Interviene il 118 e l’elisoccorso dei vigili del fuoco.



