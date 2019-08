Imperia. E’ cominciata la Beach Waterpolo Cup e possiamo trarre i primi bilanci delle partite del sabato. Il torneo ha sicuramente elevato il tasso tecnico con tanti giocatori attualmente militanti in A1, A2, Campioni d’Italia e soprattutto gloriosi ex. Alzando il livello, aumenta anche la competitività che però è sempre rimasta nei limiti dell’agonismo.

Ad aprire le danze e fare gli onori di casa erano state le Capanne Africane che avevano battuto di misura Il Chioschetto, seguite poi dalla Pizzeria Agorà che aveva ragione della Pescheria MareBlu in un match molto equilibrato e che ha visto il set più prolifico di giornata (6-4). Seguivano poi un poker di match senza troppa storia con Amoretti Assicurazioni & Nuova Macelleria, Autoscuola Alfieri e ancora Agorà e Capanne che ne uscivano vincitori.

Chiudevano la giornata, le vittorie ancora al terzo set di Pescheria MareBlu ed Il Chioschetto con Tapas Beach e Pizzeria Il Melograno leggermente attardate nei rispettivi gironi. La squadra del Patron Vincenzo Mirabella è sicuramente tra le più divertenti del torneo dato che oltre al set più prolifico, vince anche il titolo morale per il match con più reti di giornata, contro Amoretti Assicurazioni & Nuova Macelleria.

La formula prevede partite al meglio dei tre set, da otto minuti ognuno. In caso di successo per 2-0 alla squadra vincente vanno assegnati 3 punti, mentre vengono divisi in 2 punti da un lato ed uno dall’altro in caso di 2-1.

Nel mezzo, anche la divertentissima amichevole tra atleti della categoria Under 11.

La rassegna proseguirà nel primo pomeriggio con gli ultimi incontri dei gironi e poi la fase ad eliminazione diretta. Intorno alle 20 conosceremo il nome del vincitore della terza edizione della Beach Waterpolo Cup. Ed alle ore 14, per riscaldarci un po’, prova gratuita di AquaGym!

I risultati e le classifiche:

Girone Porto Maurizio

Il chioschetto- capanne africane 1-2 (3-2; 1-4; 2-3)

Capanne africane-autoscuola alfieri 2-0 (5-2; 5-3)

Tapas beach- autoscuola alfieri 0-2 (2-5; 3-6)

Tapas beach-il chioschetto 0-2 ( 3-4; 4-5)

Il chioschetto-autoscuola alfieri 2-1 (4-5; 6-2; 4-2)

Classifica

Il chioschetto (3 partite giocate) 6 punti

Capanne africane (2) 5 punti

Autoscuola alfieri (3) 4 punti

Tapas beach (2) 0 punti

Girone Oneglia

Pescheria mareblu-pizzeria agorà 1-2 (3-4; 6-4; 4-5)

Pizzeria il melograno-amoretti assicurazioni & nuova macelleria 0-2 (4-5; 2-6)

Pizzeria il melograno-pizzeria agorà 0-2 (1-4; 1-4)

Amoretti assicurazioni & nuova macelleria- pescheria mareblu 1-2 (5-4; 4-5; 4-5)

Classifica

Pizzeria agorà (2) 5 punti

Amoretti ass & nuova macelleria (2) 4

Pescheria mareblu (2) 3

Pizzeria il melograno (2) 0