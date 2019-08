Anche nell’Imperiese è partito il countdown per When We Were Kids ad Alassio con i Supertramp

Imperia. Anche nella provincia di Imperia è partito il countdown per la terza edizione di When We Were Kids: il 27 agosto in piazza Paccini ad Alassio Roger Hodgson, anima storica dei Supertramp, si esibirà nell’unica tappa italiana di un tour nato per festeggiare i quarant’anni di “Breakfast in America”. Da “It’s raining again” a “The logical song” l’occasione unica di riascoltare gli indimenticabili successi di una band e di un disco icona tra pop-blues e progressive.

Un concerto che avrebbe potuto collocarsi nelle maxi arene dei grandi capoluoghi della musica del nostro Paese. Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze. Invece l’unica data italiana del tour mondiale di Hodgson si terrà proprio nella cittadina ligure, su iniziativa dell’imprenditore locale Giampiero Colli.

L’evento prevede l’abbinamento musica e alta cucina con il concerto preceduto da una cena di gala.

I biglietti saranno in vendita presso la Casa del Disco e on line (sul sito www.whenwewerekids.it è possibile collegarsi con le piattaforme per l’acquisto on line).

La cena e i biglietti fronte palco avranno infatti un costo di 180 euro, le poltronissime di 90 euro e le poltrone di 70 euro. 250 posti saranno riservati al pubblico in piedi alla cifra di 50 euro.

Le prevendite sono subito decollate e al momento i posti migliori sono quasi tutti stati venduti. Sul sito è possibile anche vedere le disponibilità e la piantina della piazza per scegliere il proprio posto a sedere.