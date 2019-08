Amichevole d’inizio stagione, il Ventimiglia Calcio si impone sul Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Ventimiglia. Classica amichevole d’inizio stagione, al Morel, tra Ventimiglia e Don Bosco Vallecrosia Intemelia, con i carichi di lavoro della preparazione che cominciano a pesare sulle gambe dei giocatori. Alla fine l’hanno spuntata i granata, che si sono imposti di misura sugli ospiti.

Le marcature per il Ventimiglia sono state aperte da Alfonso Rea al 25′. I granata hanno allungato all’80 a causa di un’autorete di Tabacchiera. Tre minuti dopo lo stesso Tabacchiera, su punizione, ha accorciato le distanze per il Don Bosco. Risultato finale: 2-1 per il Ventimiglia.