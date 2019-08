Alienazioni, arriva asta milionaria del Comune di Imperia

Imperia. Il Comune vuol far cassa e si affida alle alienazioni. In soldoni mette in vendita diverse sue proprietà immobiliari per un totale (base d’asta) di poco superiore al milione e trencentomila euro. Tra gli edifici in vendita spicca “Villa Carpeneto” (già da tempo tra le alienazioni volute dal Comune), il “Bar dei Giardini” e l’ex scuola d’infanzia “Arcobaleno”.

Qui di seguito tutti gli immobili all’asta con relative caratteristiche.

1. Compendio denominato “Villa Carpeneto” composto da un Fabbricato principale disposto su tre piani ed una dependance a due piani siti in Porto Maurizio, Corso Garibaldi ex nr 6 iscritto rispettivamente al N.C.E.U. sul foglio 7 di P.M. Mapp . 747,748 Cat. B/2 classe U sup. mq. 685 circa e annesso terreno da frazionare N.C.E.U. sul foglio 7 di P.M. Mapp. 749 sup. 1400 mq. circa la rimanente parte dello stesso da destinarsi ad uso pubblico. Zona “A” di interesse storico artistico e pregio ambientale disciplinato dall’art.22 della N.T.A. del P.R.G. – Vincolo Soprintendenza ex D.lgs.42/04; Il prezzo a base d’asta è pari a €. 1.100.000,00 (unmilionecentomilaeuro) fuori campo IVA

2. Fabbricato ad un piano in Piazza della Vittoria ad uso Bar – ristorazione denominato “Bar dei Giardini” iscritto al N.C.E.U. sul foglio 2 di P.M. Mapp. 1020 Cat. C/1 ,Cl.8 Sup.cat. 145 mq. Piano Terra Zona “FV19 B” di P.R.G. P.T.C.P. : TU2 fabbricato in buone condizioni ad uso attività ristorativa – locato Il prezzo a base d’asta è pari a €. 195.000,00 (centonovantacinquemila) fuori campo IVA

3. Piano Terra di Fabbricato in Via Caramagna, 104/110 iscritto al N.C.E.U. sul foglio 6 di Caramagna Mapp. 573 sub.4,577 sub 1, 578 Sub.4 Cat. C/2 cl 3 Cons. 127 mq. Piano Terra Zona “ZRL” di P.R.G. – fabbricato in buone condizioni – occupato Il prezzo a base d’asta è pari a €. 58.000,00 (cinquantottomila) fuori campo IVA

4. Ex Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” Via Nicolo’ Berio, 13 iscritto al N.C.E.U. sul foglio 5 di Oneglia Mapp.123 Cat. B5 Cl U Consistenza 300 Mq circa; Fabbricato su due piani da demolire e bonificare in quanto contiene Amianto in tutte le parti del fabbricato stesso da eseguire a cura e spese dell’acquirente successivamente all’acquisto entro e non oltre un anno. Zona “FIS 19 B” del P.R.G. – fabbricato vetusto da ristrutturare completamente Il prezzo a base d’asta è pari a €. 50.000,00 (cinquantamila) fuori campo IVA

5. Fabbricato in Viale Matteotti , 36 sottostrada iscritto al N.C.E.U. sul foglio 2 di P.M. Mapp. 944 sub.19 Cat. C/2 CL 10 Cons. 63 mq. circa Piano Terra Zona “BS e FIC21B” di P.R.G. – P.T.C.P. AI CO – fabbricato magazzino da ristrutturare Il prezzo a base d’asta è pari a €. 18.000,00 (diciottomila) fuori campo IVA

6. Terreno in Imperia, iscritto al N.C.T. sul foglio 3 di PIANI Mapp . Compreso tra mapp.2120,2000,1561,247 sup. 100 mq. Circa da frazionare a cura e spese della proprietà acquirente Zona “CRA” del P.R.G. – P.T.C.P. ID MO – A da costituire ev. servitù di passaggio del fondo mapp.247 Il prezzo a base d’asta è pari a €. 2.000,00 (duemila) fuori campo IVA

7. Terreno in Imperia, iscritto al N.C.T. sul foglio 4 di Poggi Mapp. 268 sup. 190 mq. incolto Zona “Es” del P.R.G. P.T.C.P. ID MA Il prezzo a base d’asta è pari a €. 4.000,00 (quattromila) fuori campo IVA

8. Terreno in Imperia, iscritto al N.C.T. sul foglio 5 di PM porzione di reliquato stradale possibile posteggio di sup. 17 mq. circa da frazionare a cura e spese della proprietà acquirente Zona “BC2A” del P.R.G. P.T.C.P. IS-MA Il prezzo a base d’asta è pari a €. 3.500,00 (tremilacinquecento) fuori campo IVA.

