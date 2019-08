“Addio Enrico”, il cordoglio dell’associazione U Luvassu

Sanremo. L’associazione Pescatori Sportivi Dilettanti “U Luvassu” si unisce alla famiglia Creta per la dolorosa scomparsa dell’amico Enrico.

Poche parole ma estremamente sentite quelle che il direttivo dell’associazione ha voluto usare per ricordare il giovane che ha perso la vita in mare ieri pomeriggio durante una battuta di pesca in apnea.