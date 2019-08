Accordo con i concessionari: ad agosto stop ai lavori sulle autostrade liguri

Genova. Nessun cantiere attivo nel mese di agosto sulla rete autostradale della Liguria con l’obiettivo di agevolare il più possibile il flusso dei vacanzieri. Uniche eccezioni saranno alcuni lavori concentrati esclusivamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nella tratta Voltri-Genova Aeroporto di competenza di Autostrade per l’Italia e il cantiere permanente (non rimovibile) sulla A6 Torino Savona tra Altare e Millesimo (viadotto Mollere) dove la conclusione lavori è prevista nelle prime settimane di settembre. È quanto deciso oggi durante la riunione che si è svolta in Regione Liguria convocata dall’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone insieme ai rappresentanti di Autostrada dei Fiori, Salt e Autostrade per l’Italia, nell’ambito del tavolo di raccordo sui cantieri in corso o in procinto di essere insediati su tutte le tratte liguri.

“Insieme ai rappresentanti dei gestori autostradali – spiega l’assessore Giampedrone – abbiamo convenuto che questo tavolo ha prodotto risultati importanti: il coordinamento funziona, anche rispetto alle comunicazioni preventive all’utenza sui cantieri in corso e su quelli futuri. Abbiamo ritenuto importante confermare queste valutazioni e lo stop alla quasi totalità dei cantieri per tutto il mese di agosto, per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri. Tutto questo in vista di una ripartenza importante di lavori su tutte le tratte a partire dalla metà del mese di settembre soprattutto per manutenzioni di gallerie e viadotti, come anticipato già nella riunione odierna”.

Il tavolo tornerà a riunirsi nuovamente entro la prima metà settembre per un elenco puntuale degli interventi che saranno effettuati e una capillare informazione all’utenza.