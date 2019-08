Ventimiglia. Una bella giornata di sole, banchi con prodotti scontati e tante persone a caccia dell’ultimo affare dell’estate.

Il Desbaratu ventimigliese, giornata commerciale al ribasso andato in scena oggi, domenica 4 agosto, dalle 8 alle 20, è stato un vero e proprio successo.

Sono infatti numerose le persone che hanno scelto di trascorrere qualche ora tra le vie cittadine, trasformate per l’occasione in un’isola pedonale, permettendo a turisti e residenti di passeggiare per il centro città completamente libero dal traffico automobilistico.

Presente all’evento anche la Lega del Cane, con un banchetto allestito in via Mazzini dalle volontarie del Desbaratu. Oltre a elargire informazioni sui cani e i gatti che attualmente si trovano al canile e al gattile di Ventimiglia, la Lega del Cane ha raccolto donazioni per aiutare i suoi piccoli ospiti.