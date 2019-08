A Valloria fai Baldoria, torna questo fine settimana la festa nel paese delle porte dipinte

Valloria. Ritorna questo fine settimana nel caratteristico borgo delle porte dipinte (arrivate quest’anno a 162) in alta val Prino l’appuntamento con “A Valloria fai baldoria“, due giorni per soddisfare la vista e il gusto con i i tipici ravioli, lo Zemin, la carne alla brace, gli spiedini e per finire dolce della nonna e limoncino.

Stasera, sabato 3 agosto, si balla tra gli ulivi con Alex Cabrio e Katia del clan Bagutti, domani sera, domenica 4 si replica con i Remix Group.

L’iniziativa che è nata nel 1994 è dell’Associazione “Amici di Valloria – Le tre fontane” presieduta da Claudio Ghiglione