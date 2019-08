Caccia, a Triora incontro sul tema “La sicurezza non è mai troppa”

Triora. “La sicurezza non è mai troppa”. Questo è l’oggetto dell’incontro, previsto per sabato 31 agosto alle 16.30 nel centro culturale “La strega di Triora”, il cui scopo è appunto quello di richiamare norme e comportamenti per consentire un esercizio della caccia corretto e sicuro.

A promuovere e ad organizzare il convegno, patrocinato dal Comune di Triora, è la sezione comunale di Triora della Federazione italiana della caccia. L’attivo presidente Flavio Gramegna ha tenuto ad evidenziare come tale iniziativa sia diretta a “puntualizzare le norme e le azioni corrette da rispettare prima, durante e dopo l’azione di caccia, responsabilizzando ogni singolo cacciatore”. Inoltre si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica, sempre molto critica nei confronti dei cacciatori.

Gramegna, in una lettera indirizzata ai capisquadra della caccia al cinghiale, nel precisare che non si tratta di un corso, ha invitato gli stessi a “riflettere un attimo su alcuni piccoli e semplici accorgimenti, che possono fare realmente la differenza ed alzare ulteriormente il livello di sicurezza nello svolgimento dell’amata passione ed essere magari un po’ meno mal visti da chi critica!”.

Un caldo invito a partecipare alla riunione è stato inviato a numerosi enti ed autorità, affinché si rendano conto della serietà di chi dedica il proprio tempo libero alla caccia. Gli organizzatori ed i relatori, che hanno aderito con entusiasmo e collaborazione, confidano in una larga presenza, in considerazione dell’importanza dei temi trattati.

Sarà anche l’occasione per rendersi conto che i cacciatori svolgono un’importante opera di presidio del territorio, soprattutto in caso di incendi o calamità naturali, dedicandosi anche ogni anno al riattamento ed alla pulizia di sentieri e tracciati, altrimenti perduti per sempre.

Questo il programma completo dell’incontro, il cui moderatore sarà Luca Calvini, presidente provinciale della Federazione italiana della caccia:

Introduzione ai lavori: regole generali sulla sicurezza, l’importanza della formazione. Relatore: Massimo Vallini, direttore della rivista “Armi e tiro” ed esperto di corsi sulla sicurezza. Distanze di sicurezza: normativa, obblighi e divieti, sanzioni, autorizzazioni. Relatori: maresciallo Massimiliano Licitra, comandante Carabinieri-Forestali di Triora, e luogotenente Walter Venzo, comandante Carabinieri-Forestali di Pieve di Teco.

Maneggio, cura e manutenzione delle armi, accessori, abbigliamento alta visibilità. Relatore: Gabriele Cardi, esperto armaiolo e titolare dell’omonima armeria a Pieve di Teco. Custodia, trasporto e denuncia corretta di armi e munizioni. Relatore: maresciallo Renato Cavuoti, comandante della stazione Carabinieri di Triora.

Aspetti generali della caccia in braccata, valutazione zona di tiro e rischi del rimbalzo. Consigli pratici. Relatori: Enzo Marvaldi e Maurizio Fabbrini, agenti nucleo regionale Vigilanza faunistica.