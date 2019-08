a levà

A Taggia un nuovo mercato dei produttori agricoli locali

Si svolgerà in via sperimentale per 12 mesi

Più informazioni su Arma di Taggia

Arma di Taggia Taggia











Taggia. Da oggi il capoluogo della Valle Argentina avrà un nuovo mercato ortofrutticolo. Oltre a quello di prodotti agricoli che ha luogo il mercoledì e ad Arma il martedì e il venerdì, il Comune ha individuato una “location” per un mercato dei produttori agricoli. Si tratta del parcheggio Lentisco nel baricentrico quartiere di Levà . Questo si svolgerà, in via sperimentale per 12 mesi, dalle 7 alle 13 di ogni giovedì. Avrà nove banchi da 9 metri quadri ciascuno. Come si legge nell’apposita delibera di giunta, questo mercato: “Permette di favorire la valorizzazione dei prodotti tipici locali mediante la vendita diretta da parte di aziende agricole che svolgono la propria attività nel seguente ambito territoriale: Taggia, Comuni della ex Comunità Montana Valle Argentina – Armea, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Sanremo”