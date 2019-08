A Taggia il tradizionale concerto della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Taggia. Anche quest’anno, come ormai consuetudine consolidata, si terrà il tradizionale concerto della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Promosso dall’Associazione Culturale Gente comune in collaborazione con il Comune di Taggia, l’evento, originariamente previsto per il 27 luglio e rimandato per causa maltempo, si terrà lunedì 26 agosto a partire dalle ore 21,15 sul sagrato della chiesa parrocchiale San Giuseppe e Sant’Antonio. Il filo conduttore del concerto sarà il musical.

L’Orchestra sarà diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo e avrà la partecipazione della vocalist Clarissa Vichi. Saranno proposti diversi brani di grande impatto come: Moon River -Funny girl – Singin’in the rain – The main in love ecc.