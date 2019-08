A settembre Imperia ospita la “Centropastore Cup 2″

Imperia. A settembre sul campetto di via Gibelli andrà in scena la “Centropastore Cup 2″, un torneo di street basket per adulti, bambini e famiglie.

Sei categorie Chicks (anni 2012-2013-2014), Eaglets (anni 2008-2009-2010-2011), Juniors (anni 2006-2007), Rookies (anni 2004-2005), Over (anni 2003 e precedenti) e Family (genitori/compagni con atleti anni 2007-2008-2009-2010) si sfideranno sul campo dell‘Imperia Basket dalle 14 del 13 settembre fino alle 19 del 15 settembre. Vi sarà anche un contest hip hop. Un’iniziativa per sostenere le Onlus locali.