Riva Ligure. Grandissimo successo di pubblico ieri sera per il debutto dello spettacolo teatrale itinerante “Fiabescum VI – Cartoni aniMatti ” che replicherà questa sera sempre nel centro storico di Riva.

L’assessore al Turismo e Manifestazioni Francesco Benza ricorda che lo spettacolo per tutti coloro che parteciperanno è gratuito e non si dovranno pagare ticket d’ingresso. Dal punto di partenza, situato sulla passeggiata mare, di fronte a Piazza Matteotti, dalle 20 si consegneranno i braccialetti di riconoscimento e i biglietti gratuiti che serviranno per suddividere in gruppi il pubblico (procedendo per ordine d’arrivo).

I gruppi saranno accompagnati da una guida lungo le sei tappe del percorso, dove incontreranno i vari personaggi dello spettacolo. L’intero giro dura circa un’ora e mezza, le partenze sono scandite ogni 30 minuti: alle 21 primo gruppo, alle 21:30 secondo gruppo, alle 22 terzo gruppo e 22:30 ultimo gruppo.

“Fiabescum VI – Cartoni aniMatti ” esplora il favoloso mondo dei cartoni animati, proponendo un excursus dagli anni ’70 ai giorni nostri, in una chiave rigorosamente comica e dissacrante, giocando con i personaggi “storici” che lo rappresentano, attraverso una rilettura ironica e divertente. Si incontreranno 18 attori in costume che daranno vita ai cartoni di Pollon, Sailor Moon, i Simpson, Masha e Orso, Holly e Benji e Heidi, in una versione del tutto inaspettata!

Testo Umberto Salemi. La regia è ripartita tra Barbara Buscaglia, Tony Damiano e Umberto Salemi. Realizzazione scenica Andrea Gandolfi e Alessio Aurigo. Disegno luci Tony Damiano. Costumi Gisella Panico. Trucco Paola Buscaglia e Giulia Scaringella; parrucco Luca Rolando. Colpi di scena e un allestimento scenotecnico studiato per Riva Ligure hanno affascinato il folto pubblico di adulti, bambini e ragazzi. Il percorso è accessibile per disabili e carrozzine.

L’ultimo appuntamento a Riva è per sabato 17 agosto, in scena Cristian Boeri, Barbara Buscaglia, Ilenia Campione, Cristina Capobianco, Manuele Catroppa, Ilaria Cavicchia, Luigi Cavicchia, Toni Damiano, William Di Francesco, Davide Maria Gandolfi, Sascha Marc Hoffmann, Aldina Mugnosso, Giulia Paltrinieri, Giorgia Panico, Gisella Panico, Luca Rolando, Umberto Salemi, Paolo Vignali. Ottimo il team di guide e tecnici: Giuliano, Barbara, Francesco, Fabio, Andrea, Gianfranco, Peter e Marty.