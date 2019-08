Pompeiana. Presso il “Frantoio Raffaele Conio” nel cuore di Pompeiana, in un caratteristico carrugio a pochi metri dalla piazzetta del municipio, da venerdì 9 agosto a domenica 11 agosto, l’artista Rina Conio esporrà le sue opere che raccontano la sensibilità e l’ amore per la natura attraverso i suoi colori più belli; i suoi quadri e

cocci dipinti faranno immergere i visitatori in un viaggio nella nostra terra di Liguria, tra paesaggi di mare e scorci di vita tra animali, alberi e fiori.

L’esposizione, intitolata “Attraverso il colore la natura ci parla”, in cui presenterà circa una ventina tra le opere della sua collezione, sarà inaugurata Venerdì 9 agosto alle ore 21, con un rinfresco per accogliere i visitatori; l’allestimento proseguirà, dal pomeriggio, nelle sere di sabato 10 e domenica 11.