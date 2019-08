A Imperia va in scena il primo “Memorial Stefano Lungo”

Imperia. Dal 23 agosto al 1 settembre andrà in scena al Ct Imperia, in via San Lazzaro 70, il primo “Memorial Stefano Lungo”.

E’ dedicato a Stefano Lungo scomparso nel maggio del 2018 a soli 51 anni dopo una breve malattia. Per anni è stato funzionario dell’ufficio Turismo della Provincia, in seguito si è occupato, tra l’altro, dei rapporti con la stampa per poi passare, dopo la trasformazione dell’Ente, alle dipendenze della Regione.

Verranno organizzate competizioni di singolare maschile lim 3.1, di singolare femminile lim 3.1, di doppio misto open, di doppio femminile open e di doppio maschile open.

«I singoli si disputano meglio dei tre set ai sei giochi. I doppi hanno un tie-break al posto del terzo set – fanno sapere gli organizzatori – Si gioca con palline Babolat su campi di terra rossa, sia all’aperto che coperti. E’ prevista la conclusione delle sezioni intermedie per i singolari».